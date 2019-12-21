75 دقيقة | مانشستر سيتي يتقدم علي ليستر سيتي 3-1 .. فيديو

انتهت 75 دقيقة من عمر المباراة بتقدم مانشستر سيتي على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد فى الجولة الـ18 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .



افتتح ليستر سيتي التهديف فى الدقيقة 22 عن طريق جيمي فاردي بعد توغل رائع داخل منطقة الجزاء وسددها لتسكن الشباك .



وأدرك مانشستر سيتي هدف التعادل فى الدقيقة 30 عن طريق رياض محرز بعد تسديدة قوية لتصطدم بمدافع ليستر وتغير إتجاه وتسكن الشباك .



ونجح مانشستر سيتي فى إحراز الهدف الثاني فى الدقيقة 47 عن طريق إلكاي جوندوجان من ضربة جزاء .



وتمكن مانشستر سيتي من تسجيل الثالث فى الدقيقة 69 عن طريق جابرييل خيسوس



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.