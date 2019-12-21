أقوى واحدة.. لطيفة تنشر بوستر ألبومها القادم عبر إنستجرام

نشرت الفنانة "لطيفة" عبر صفحتها الرسمية على وقع التواصل الإجتماعى إنستجرام بوستر لألبومها الجديد الذى يتم طرحه فى 2020 وكتبت عليها :"لطيفة .. #أقوى_واحدة .. البوم جديد .. قريبًا".





وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى :

-الف مبروك الالبوم الجديد يالطيفتنا .

-اسم على مسمى وإنتي فعلًا أقوى واحدة ، بالتوفيق يا حبي ومنتظرين على نار.

-الألبوم أسم على مسمى وأنتي فعلًا يا لطيفة أقوى واحدة... وأنا متأكدة أن الألبوم راح يكسر الدنيا ويكتسح الأسواق... بالتوفيق .



