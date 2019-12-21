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فن

أقوى واحدة.. لطيفة تنشر بوستر ألبومها القادم عبر إنستجرام

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:52 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة "لطيفة" عبر صفحتها الرسمية على وقع التواصل الإجتماعى إنستجرام بوستر لألبومها الجديد الذى يتم طرحه فى 2020 وكتبت عليها :"لطيفة .. #أقوى_واحدة .. البوم جديد .. قريبًا".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى :
-الف مبروك الالبوم الجديد يالطيفتنا .
-اسم على مسمى وإنتي فعلًا أقوى واحدة ، بالتوفيق يا حبي ومنتظرين على نار.
-الألبوم أسم على مسمى وأنتي فعلًا يا لطيفة أقوى واحدة... وأنا متأكدة أن الألبوم راح يكسر الدنيا ويكتسح الأسواق... بالتوفيق .

كانت آخر ألبومات لطيفة ألبوم "فريش" الذى أصدرته فى عام 2017، أما بالنسبة للأغانى هى أغنية "أمى" التى لاقت استحسان الجماهير وهى من كلمات: أحمد سامي ورامي جمال الدين، ومن ألحان وتوزيع: إسلام صبري.
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