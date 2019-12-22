انتخابات البيطريين.. اليوم تفتح باب الترشح للتجديد النصفى

تبدأ اليوم لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، للاطباء البيطريين، استقبال الطلبات ، على منصب النقيب العام، أو عضوية مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، من العاشرة صباحا، وحتى الساعة 4 عصرا، لمدة 10 أيام متصلة، بما فيهم أيام الجمعة والسبت.



ويعد مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، هو المقر الوحيد لاستقبال المُرشحين على جميع المناصب على مستوى الجمهورية.



ويتم تلقى طلبات الترشح سواء بحضور المرشح شخصيا إلى مقر اللجنة، أو من خلال إرسال طلب الترشح من خلال البريد بعلم الوصول، على عنوان النقابة العامة "6 شارع الحديقة- جاردن سيتى بالقاهرة".



وتقام الانتخابات على مقعد النقيب وعضوية مجالس النقابة العامة، بشترط سداد اشتراك 2019، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومى، وكارنيه العضوية، و2 صورة شخصية"، ويتم ملئ استمارة الترشح الموجودة فى لجنة تلقى الطلبات، أما لمن سيرسل طلب الترشح من خلال البريد فيتم كتابة الطلب باليد، ويتضمن كافة البيانات الخاصة بالمرشح "الأسم، تاريخ الميلاد، المنصب الراغب فى الترشح عليه".



وبعد إنتهاء مدة تلقى طلبات الترشح، يستمر تلقى الطلبات المرسلة عن طريق البريد لمدة 3 أيام عمل، لا يتخللهم أيام إجازة، يعقبها عمل كشف نهائى بأسماء المرشحين، لتقديمها لمجلس النقابة العامة، بناء على المادة 36 من نص قانون النقابة، ويتم عقد جلسة طارئة لنظر الكشوف، وتشكيل اللجنة العليا للإشراف على عمليات التصويت بالانتخابات.