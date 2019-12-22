ضاحي خلفان: أردوغان سيتلقى ضربات موجعة في ليبيا

أكد ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتلقى ضربات موجعة في ليبيا خلال الفترة المقبلة.



وقال خلفان في تغريدة على تويتر:"ابتلع قطر ويريد أن يبتلع ليبيا ولكن هيهات يا أردوغان.. هيهات.. سترى وجع الضربات".



وأضاف في تغريدة أخرى: "يذكرني ما تقوم به قطر اليوم بما قام به بعض أمراء عصر الدويلات.. أسهموا في مصاب الأمة إلى يومنا هذا".



وتابع: "الأصول التركية في (فايز) السراج أقوى من الانتماء للوطن الليبي.. ولذلك لجأ الى أغا أردوغان.. وهذا خطأ لا يغتفر له".



يأتي ذلك على خلفية الاتفاق غير القانوني الذي أبرمه أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وإعلان الجيش الوطني الليبي الحرب على التدخل التركي في البلاد.