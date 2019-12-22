مشاهير من بلدنا| طارق يحيى ابن كفر الشيخ.. قصة انتقاله من زمالك قلين إلى القلعة البيضاء

تحظى محافظة كفر الشيخ، بوجود نخبة كبيرة من المثقفين والأدباء والسياسيين والرياضيين والعلماء في شتى المجالات، وقد ذاع صيتهم وحظوا بشهرة كبيرة، ومن بين هؤلاء المشاهير، طارق يحيى، المدير الفني الحالي لطلائع الجيش، ونجم الزمالك ومنخب مصر الأسبق.



بدأ طارق يحيى لعب الكرة في سن متأخرة 19 عامًا عندما انضم لنادي زمالك قلين ولم يمض عام واحد حتى لعب الزمالك أمام زمالك قلين في كفر الشيخ واستغل طارق الفرصة وسجل هدفين في مرمى الزمالك، خلال إحدى المباريات الودية التي جمعت الفريقين.



ووقع نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، طارق يحيى- آنذاك - على كشوف الناشئين تحت إشراف أحمد مصطفى الذي رشحه فيما بعد للمدرب الإنجليزي مايكل إيفرت وكان مديرًا فنيًا للزمالك وقتها، وبدأ تألق طارق يحيى و شارك لأول مرة أمام المنصورة في كأس مصر وفاز الزمالك بأربعة أهداف نظيفة.



فرض طارق يحيى نفسه بين نجوم الزمالك في ذلك الوقت، وحظى بشهرة كبيرة، فقد كان ثاني هدافي الزمالك في هذا العصر بعد جمال عبد الحميد ، وكانت المباراة التي حققت شهرة طارق يحيى الجناح الأيسر أمام إسكو عام 1982 وفاز الزمالك بنصف دستة أهداف وكان نصيبه منها ثلاثة أهداف.



واشتهر طارق يحيى بالإجادة والتسجيل أمام الأهلي فهو الذي أحرز الهدفين في مباراة انتهت بالتعادل بهدفين ، وأحرز مع الزمالك بطولة الدوري أعوام 1984 و1988 و1992 وكاس أفريقيا 1984 و1986 ، وسجل هدف الفوز في مرمى الاتحاد في نهائي كأس مصر 1988 وفي نفس العام فاز الزمالك بالبطولة الأفروأسيوية.



وكان لطارق يحيى مسيرة مشرفة، مع المنتخب الوطني، وساهم في فوز مصر ببرونزية البحر المتوسط وكأس أفريقيا 1986 ، وكان ضمن قائمة الفريق الذي مثل مصر في كأس العالم بإيطاليا 1990 ، لكنه لم يشارك في أي مباراة، وعقب الفوز بالدوري 1993 قرر اعتزال اللعب بعد مسيرته مع الفريق والتي أحرز خلالها مع الفريق العديد من البطولات.



عمل مدربًا في عدة أماكن قبل أن يقع عليه الاختيار للجهاز الفني للفريق لفريق الاتصالات الذي نجح معه في البقاء في دوري الدرجة الممتازة ، ونادي غزل المحلة ونادي الزمالك (مساعد مدرب) عام 2002-2003 ونادي الإسماعيلي ونادي طلائع الجيش ونادي المصري البورسعيدي ونادي مصر المقاصة، ومديرًا فنيًا للزمالك ثم مديرًا فنيًا حاليًا لطلائع الجيش.

