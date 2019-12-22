فرحة محمد صلاح.. لاعبو ليفربول يودعون الدوحة على طريقتهم الخاصة

حرص لاعبو ليفربول الإنجليزي، بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، على التقاط صورة تذكارية بأحد شواطئ العاصمة القطرية "الدوحة" قبل العودة إلى إنجلترا.



وقاد محمد صلاح، فريقه ليفربول للتتويج بلقب بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، عقب التغلب على فلامنجو بهدف دون رد، في النهائي، والتي اختتمت ليلة أمس، السبت، في العاصمة القطرية "الدوحة".



وحصد صلاح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما ساهم في فوز فريقه على مونتيري المكسيكي 2-1 في الدور نصف النهائي، ثم على فلامنجو البرازيلي 1-0 في المباراة النهائية.



ويعد هذا اللقب، هو ثالث ألقاب ليفربول أوروبيًا خلال هذا العام 2019، بعدما توج ببطولتي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، على حساب توتنهام هوتسبير وتشيلسي الإنجليزيين.



ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.