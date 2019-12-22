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رياضة

محمد صلاح يتوسط لإقامة مباراة مرتقبة بين الأهلي وليفربول

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:15 ص
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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عمرو الحلوانى
اقترب عماد متعب، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي السابق، من إقامة مباراة اعتزال تاريخية له خلال الفترة القليلة المقبلة بعد دخوله فى مفاوضات قوية مع عدد من الأندية العالمية، وعلى رأسها برشلونة وليفربول.

ويعد متعب واحدا من أبرز المهاجمين فى مصر على مدار التاريخ فى ظل عدد البطولات الكبير الذى حققه سواء مع النادي الأهلى أو المنتخب الوطنى.

فى هذا السياق، كشف الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي صباحى اليوم، الأحد، أن "محمد صلاح، نجمنا المصري الكبير المحترف بصفوف ليفربول، يتوسط لمفاوضات متعب فى إقناع ليفربول لخوض مباراة ودية أمام الأهلى فى مهرجان اعتزال عماد متعب".

ويتمتع متعب بعلاقة كبيرة مع محمد صلاح نتيجة مشاركتهم معا بالمنتخب الوطنى الأول، وكان متعب تقابل عدد من المرات مع صلاح خلال الفترات الماضية، وجار الترتيب على إقامة مباراة ودية تجمع العملاق المصري الكبير "الأهلى" والفريق الإنجليزى صاحب التاريخ الطويل "ليفربول".

ويأتى فى المرتبة الثانية برشلونة فى حال فشل مواجهة الأهلى وليفربول المرتقبة، والتى من المتوقع أن تحظى بنسبة مشاهدة تاريخية فى ظل تواجد محمد صلاح، أحد أبرز نجوم العالم على رأس قائمة الريدز.
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