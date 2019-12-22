السائحون يشاهدون تعامد الشمس على آمون بمعابد الكرنك.. السياحة: الموعد يتغير كل أربعة أعوام.. والمحافظ: الحدث يؤكد ريادة المصري القديم.. صور

آلاف السياح يتابعون ظاهرة تعامد الشمس على معبد الكرنك

تعامد الشمس حدث هام على أجندة الفعاليات الأثرية والسياحية بالأقصر

أشعة الشمس تنساب على الأعمدة والحوائط والدخول إلى قدس الأقداس

تعامد الشمس على معبد الكرنك ظاهرة تساهم فى جذب السياح

شهدت عاصمة الثقافة العالمية مدينة الأقصر اليوم، الأحد، احتفالية كبرى بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعابد الكرنك الشهيرة، وهو الاكتشاف الذى رصده وتوصل إليه المعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزقية ومركز البحوث الأثرية فى جمعية المرشدين السياحيين بالمحافظة.وجرى الاحتفال بالظاهرة للعام التاسع على التوالى فى احتفالية سياحية وفنية شارك فيها المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد، واللواء عصام ياسين، نائب مدير أمن الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والأثريين وعلماء الفلك والمصريات وعدد كبير من السياح الذين يزورون الأقصر فى هذه الفترة، وذلك ضمن مساعى محافظة الأقصر للترويج السياحى.بدأ الاحتفال بعرض موسيقى أثناء شروق الشمس فى أرجاء المعبد، وعقب ذلك التوجه إلى داخل المعبد وتتبع أشعة الشمس وهى تنساب على الأعمدة والحوائط والدخول إلى قدس الأقداس فى الساعة السابعة لرصد الظاهرة، وبعد ذلك التوجه إلى البوابة الشرقية فى نهاية المعبد لمشاهدة عبور الشمس عبر بوابات المعبد.يأتى الاحتفال برصد الظاهرة ضمن جهود محافظة الأقصر ومختلف الجهات المعنية فى المحافظة لاستغلال مثل تلك الأحداث فى جذب مزيد من السياح وزيادة المناسبات على الأجندة السياحية المصرية.وقال حسن جيلاني، مدير إدارة التنمية السياحية بالأقصر، إن تعامد الشمس حدث هام على أجندة الفاعليات الاثرية والسياحية بالمحافظة، لافتا إلى أن موعد التعامد يتغير من يوم 21 ديسمبر إلى 22 ديسمبر كل أربعة أعوام، وذلك بسبب الفرق بين عدد أيام السنة الكبيسة والسنة البسيطة.وأكد محافظ الأقصر أن رصد ظاهرة تعامــد الشمس على معابد الكرنك يعد أحــد أهم الأحداث التى تستثمرها المحافظة فى تنشيــط السياحة والتعريف بالحضارة المصرية القديمة وزيادة المناسبات على أجندة السياحة المصرية، مشيرا إلى أن مثل ذلك الحدث دليل على ريادة قدماء المصريين لعلم الفلك فى العالم أجمع، مطالبا بتكثيف الجهود لاستغلال تلك الظواهر التى عجز العلماء عن تفسير العديد من أسرارها حتى اليوم فى تحقيق مزيد من الجذب السياحى للمواقع الأثرية المصرية، كما أكد أن محافظة الأقصر حريصة على إبراز مثل تلك الأحداث والاحتفال بها ودعوة السياح لمشاهدتها.كانت الأوساط الأثرية والسياحية فى الأقصر رصدت قبل تسع سنوات ظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس آمون داخل معابد الكرنك الفرعونية فى يوم انتقال الشمس وبداية فصل الشتاء لدى المصريين القدماء، والذى يوافق 22 من شهر ديسمبر فى كل عام.