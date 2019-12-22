رغم الوداع المبكر.. الترجي يحصد جائزتين في كأس العالم للأندية

حصد فريق الترجي التونسي، جائزة اللعب النظيف، في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر.



وتوج حمدو الهواني، لاعب الترجي، بجائزة هدف البطولة برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، لاعب السد القطري.



وحصد المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية، بعد الهزيمة أمام الهلال السعودي بهدف دون رد، في الدور ربع النهائي من البطولة، والفوز على السد بنتيجة 6 - 2، في مباراة تحديد المركز الخامس.



وكان فريق الترجي التونسي توج ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، أمس، السبت، بعد الفوز على فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد، في المباراة النهائية، سجله ابلرازيلي روبرتو فيرمينو.



يذكر أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.