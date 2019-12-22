استجابة لمطلب عزبة السلام.. محافظ مطروح: كوبري علوي أعلى السكة الحديد

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم وضع مخطط لإقامة كوبرى علوى للتيسير على المواطنين عبور السكة الحديد، استجابة لمطلب أهالي المنطقة.



ووجه المحافظ خلال جولة ميدانية اليوم، الأحد، بعزبة السلام على ضرورة مراجعة أعمال توصيل الغاز الطبيعى بالمنطقة،ـ والتى تنتهى فى أول أبريل القادم، ومراجعة شبكة الصرف الصحى ومدى تشغيلها ردا على شكوى المواطنين.



وشدد محافظ مطروح خلال الجولة على تكثيف أعمال النظافة وتوفير صناديق قمامة ومراجعة الإنارة بجميع إنحاء المنطقة، ومنع إضاءة الكشافات نهارا، لافتا إلى أن المنطقة تدخل فى تطوير شامل من أعمال رصف وإنارة ضمن المناطق غير المخططة.



كما تفقد محافظ مطروح أحد مخابز المنطقة للإطمئنان على جودة الخبز المعروض للمواطنين موجهًا لشركة الكهرباء بالإعلان عن مواعيد إنطقاع الكهرباء لعدم التأثير على أعمال المخابز بالمنطقة، ووجه محافظ مطروح بتكثيف أعمال النظافة بشارع الشيخ عطيوة.



ورافق المحافظ خلال الجولة المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام والعميد أحمد على وكيل وزارة الإسكان والمهندس سعيد خليل نائب رئيس شركة كهرباء البحيرة ونواب مجلس مدينة مرسى مطروح وعددمن مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.