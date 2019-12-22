أستاذ علاقات دولية: خط نورد ستريم 2 سيؤمن احتياجات ألمانيا من الطاقة.. فيديو

قال الدكتور أيمن الدسوقى، أستاذ علاقات دولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن خط الغاز <نورد ستريم 2> أو ما يطلق عليه <السيل الشمالي 2> ينقل الغاز الطبيعي الروسي من روسيا مباشرة إلى ألمانيا عبر خط أنابيب طوله أكثر من 1225 كيلو مترا.
وأضاف الدكتور أيمن الدسوقى، خلال لقائه على "اكسترا نيوز"، أن شركة النفط الروسية غازبروم، تمتلك نصف المشروع، والنصف الآخر لشركاء روسيا من ألمانيا والنمسا وبريطانيا وهولندا.
وأشار أستاذ علاقات دولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن كان من المقرر أن يفتتح هذا العام خط الغاز<نورد ستريم 2>، ولكن لمشاكل تتعلق بإمداد الخط بالولاية الإقليمية وتدخل الاتحاد الأوروبى أعلن أنه سيكتمل في منتصف العام القادم.
وتابع أستاذ علاقات دولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه تم الانتهاء من 80% من مساحة الخط، ولم يتبق سوى 300 كيلومتر من خط الأنابيب، وسوف تكتمل فى منتصف العام المقبل.
وأكد أن ألمانيا تعد من أكبر الدول استيرادا للغاز الروسي، مضيفا أن ألمانيا قامت باستيراد ما يقرب من 55 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي عام 2018، لافتا إلى أن خط <نورد ستريم 2> سيؤمن احتياجات ألمانيا من الطاقة.
وأضاف الدكتور أيمن الدسوقى، خلال لقائه على "اكسترا نيوز"، أن شركة النفط الروسية غازبروم، تمتلك نصف المشروع، والنصف الآخر لشركاء روسيا من ألمانيا والنمسا وبريطانيا وهولندا.
وأشار أستاذ علاقات دولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن كان من المقرر أن يفتتح هذا العام خط الغاز<نورد ستريم 2>، ولكن لمشاكل تتعلق بإمداد الخط بالولاية الإقليمية وتدخل الاتحاد الأوروبى أعلن أنه سيكتمل في منتصف العام القادم.
وتابع أستاذ علاقات دولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه تم الانتهاء من 80% من مساحة الخط، ولم يتبق سوى 300 كيلومتر من خط الأنابيب، وسوف تكتمل فى منتصف العام المقبل.
وأكد أن ألمانيا تعد من أكبر الدول استيرادا للغاز الروسي، مضيفا أن ألمانيا قامت باستيراد ما يقرب من 55 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي عام 2018، لافتا إلى أن خط <نورد ستريم 2> سيؤمن احتياجات ألمانيا من الطاقة.