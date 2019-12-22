أستاذ علاقات دولية: خط نورد ستريم 2 سيؤمن احتياجات ألمانيا من الطاقة.. فيديو

جون الغاز واجع أردوغان وتميم.. يبحثان عن موطئ قدم في البحر المتوسط.. ترسيم الحدود مع اليونان الضربة القادمة.. ووأد أطماعهما في ليبيا سيكون النهاية الحتمية لجنونهما.. ومصر تتصدى لتطلعات الخونة والجبناء