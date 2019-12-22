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فن

مدرسة الحب | نجم ذا فويس مهدي عياشي في قائمة التريند بموقع يوتيوب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:22 م
نجم ذا فويس مهدي
نجم ذا فويس مهدي عياشي
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شروق ابراهيم
دخل التونسي مهدي عياشي، من فريق راغب علامة، لائحة الاكثر تداولا بموقع يوتيوب، بعد فوزه في الموسم الخامس من برنامج ذا فويس في نسخته العربية باغنية مدسة الحب للفنان العراقي كاظم الساهر. 

استطاع 4 مشاركين في برنامج "ذا فويس" أن يتأهلوا إلى الحلقة النهائية من البرنامج، يتنافسون على لقب الموسم الخامس وهم مهدى عياشى، وإيمان عبدالغنى، وفهد مفتخر، ورضوان الأسمر.

كانت سميرة سعيد، كشفت عن أغنيتها الجديدة "هليلة" ، ضمن الحلقة الاخيرة من برنامج ذا فويس .

أغنية "هليلة " كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس.
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