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تعليم

وضع حجر الأساس لـ صيدلة وأسنان البنات بجامعة الأزهر في دمياط.. يناير المقبل

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:27 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
تضع جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في الثاني عشر من يناير المقبل، حجر الأساس لكليتي الصيدلة بنات وأسنان بنات، بفرع الجامعة بدمياط.

من جانبه، أكد الدكتور راشد محمد راشد، عميد طب بنات دمياط، في تصريحات صحفية، أن الجامعة تمتلك قطعة أرض فضاء على مساحة ١٣٥فدانا، وسيتم إنشاء الكليتين عليها، مضيفا: سيتم وضع خطة لبناء كليات أخرى على نفس المساحة.

ويتم ذلك في مؤتمر شعبي بأرض جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لوجه بحري، وعدد من قيادات جامعة الأزهر، وقيادات محافظة دمياط، وفي وجود أهالى المحافظة.

الجدير بالذكر، أثناء زيارته لدمياط وجه رئيس الجمهورية بالبدء في إنشاء كليات لجامعة الأزهر في دمياط الجديدة علي أساس قاطرة التنمية جنبا إلى جنب مع تنمية البشر والتعليم.
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