وكيل العلميين: القضاء الإداري يحكم بوقف الانتخابات المبكرة للنقابة

أكد المهندس الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بإيقاف الانتخابات السرية المبكرة التي دعا إليها الدكتور عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، طبقا للدعوى رقم ١٢٦٤٠ و١٢٩٦٠ لسنة ٧٤ق، حيث تم الرفض بالطعن على قرار النقيب بدعوة العمومية للانعقاد لإجراء انتخابات مبكرة سرية غير قانونية.



وفتح عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، باب الترشح في انتخابات سرية مبكرة، حتى يوم 19 ديسمبر، وكما ينص القانون فالانتخابات يوم 26 فبراير.



وقال محمد غريب أبو عميرة، في تصريحات صحفية، إن محكمة القضاء الإداري قررت رفض الطعن المقدم من قبل عبد الستار المليجي لشطب أعضاء مجلس النقابة وما ترتب عليها من آثار برقم دعوى رقم ٣٥٨٧ لسنة ٧٤ق بتاريخ اليوم، أي تم وقف تنفيذ قرار النقيب بشطب أعضاء المجلس من سجلات النقابة.



وأضاف وكيل نقابة العلميين أن معظم النقابات الفرعية كالدقهلية والإسكندرية، وكذلك مجلس النقابة العامة قرر مقاطعة تلك الانتخابات نظرا لعدم قانونيتها.



يذكر أن نقابة العلميين تشهد خلال الفترة الأخيرة صراعات بين النقيب العام ومجلسه وتبادل كل طرف بالاتهامات للطرف الآخر.