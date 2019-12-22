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أخبار البلد

رئيس الوزراء يشكر الوزراء والنواب السابقين.. ويؤكد للجدد: نبني على ما أسسه من سبقوكم

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:12 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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محمود مطاوع
توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر إلى الوزراء ونواب الوزراء السابقين، الذين تركوا مناصبهم في التعديلات الوزارية الأخيرة، مؤكدًا أن كلًا منهم أدى واجبه، وبذل أقصى جهده خدمة للوطن فى هذه المرحلة الدقيقة.

وهنأ "مدبولي"، الوزراء الجدد، ونوابهم، متمنيًا لهم التوفيق فى المهام الموكلة إليهم، مشددًا على أن كل مسئول فى هذا الوطن يتولى المسئولية يبنى على ما أسسه من سبقوه، ولن يبدأ أحد منهم من الصفر، أو يُلغى ما نفذه من سبقوه، مؤكدًا أن المسئولين فى هذه المرحلة لا يهدفون سوى خدمة وطنهم، ومواطنيه.

وفى أول تصريح له عقب التعديلات الوزارية، وانضمام هيئة الاستثمار، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تحت إشرافه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن ملفات الاستثمار، وكذا الإصلاح الإدارى من الملفات التى تتشابك وتتداخل فيها عمل العديد من الوزارات والجهات، ورغبة فى دفع عجلة العمل والإنجاز بهما، رؤى وضعهما تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء، مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار فى مجال التسويق والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مع تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التى تتداخل فيها العديد من الجهات.

وأشار إلى أنه سيتم أيضًا إعطاء مهام الإسراع بملف الإصلاح الإدارى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع تخصيص ملف التحول الرقمى ليكون تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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