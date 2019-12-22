AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

فى أول تصريح له عقب التعديلات الوزارية.. رئيس الوزراء يشكر الوزراء والنواب السابقين.. ويؤكد للجدد: نبني على ما أسسه من سبقوكم.. ويؤكد: الإشراف على «هيئة الاستثمار» و«التنظيم والإدارة» لتشابك ملفاتهما

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
رئيس الوزراء:
كل مسئول فى هذا الوطن يتولى المسئولية يبنى على ما أسسه من سبقوه
لن يبدأ أحد منهم من الصفر أو يُلغى ما نفذه من سبقوه
إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار فى مجال التسويق والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة

توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر للوزراء ونواب الوزراء السابقين، الذين تركوا مناصبهم فى التعديلات الوزارية الأخيرة، مؤكدًا أن كلًا منهم أدى واجبه، وبذل أقصى جهده خدمة للوطن فى هذه المرحلة الدقيقة.

وهنأ مدبولى الوزراء الجدد، ونوابهم، متمنيًا لهم التوفيق فى المهام الموكلة إليهم، مشددًا على أن كل مسئول فى هذا الوطن يتولى المسئولية يبنى على ما أسسه من سبقوه، ولن يبدأ أحد منهم من الصفر، أو يُلغى ما نفذه من سبقوه، مؤكدًا أن المسئولين فى هذه المرحلة لا يهدفون سوى خدمة وطنهم، ومواطنيه.

وفى أول تصريح له عقب التعديلات الوزارية، وانضمام هيئة الاستثمار، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تحت إشرافه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن ملفات الاستثمار، وكذا الإصلاح الإدارى من الملفات التى تتشابك وتتداخل فيها عمل العديد من الوزارات والجهات، ورغبة فى دفع عجلة العمل والإنجاز بهما، رؤى وضعهما تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء، مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار فى مجال التسويق والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مع تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التى تتداخل فيها العديد من الجهات، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضًا إعطاء مهام الإسراع بملف الإصلاح الإدارى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع تخصيص ملف التحول الرقمى ليكون تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم:


الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.



والوزراء الجُدد:

الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيرًا للسياحة والآثار.

المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيرًا للعدل.

الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرًا للتعاون الدولي.

الأستاذ أسامة حسن عطوة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام.

الطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيرًا للطيران المدني.

نيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

الأستاذ محمد مرزوق القصير، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

نيفين عصام الدين حسن جامع، وزيرًا للتجارة والصناعة.

المستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيرًا لشئون المجالس النيابية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعديلات الوزارية.. تعرف على أسماء الوزراء الجدد

السيسي يشهد أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية

رئيس الوزراء بثلاث مهام.. ننشر القائمة الكاملة لحكومة مصطفى مدبولي بعد التعديل الوزاري

شاهد| نيفين القباج تؤدى اليمين الدستورية وزيرًا للتضامن الاجتماعى

شاهد| الدكتورة هالة السعيد تؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية

شاهد.. الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية خلال تأدية اليمين للوزراء الجدد

ترشيحاتنا

محمد صلاح أم الزمالك.. خالد الغندور يوجه رسالة خيانة غامضة

أول تعليق من ليفربول على تواجد صلاح وماني ضمن الأفضل في إفريقيا

بعد دخولها المستشفى وتركيب دعامات.. تعرف على تفاصيل مرض أنغام

بيان مهم من أمانة الرياض حول واقعة هجوم نمر على سوداني

اخبار الفن | جوهرة تريند يوتيوب مع تامر حسني بفيديو جديد بعد هروبها.. ومحمد رمضان يرد على جلال الشرقاوي بعد وصفه بالإرهابي

عمرو وردة يثير الجدل بـ احتفال غريب في الدوري اليوناني .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة جوهرة | عارضة أزياء تثير الجدل بإطلالة جريئة أمام الأهرامات

حفاظا على المظهر الجمالي.. حي العجوزة يشن حملة لقص وتقليم الأشجار بالشوارع

أبيض مكشوف.. شاهد| زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة