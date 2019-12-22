التعديل الوزاري | أولويات على مكتب وزير التعليم لاستكمال حلم التطوير بعد تجديد الثقة

يستعد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد تجديد الثقة فيه وزيرًا للتربية والتعليم في التعديل الوزاري الجديد، لإنجاز العديد من المهام المتعلقة بتطوير منظومة التعليم المصري.





ومن أبرز المهام التي تنتظر وزير التربية والتعليم في المرحلة المقبلة، استكمال تطبيق نظام التعليم الجديد الذي بدأ تطبيقه العام الدراسي الماضي 2018 /2019 على تلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ثم وصل التطبيق خلال العام الدراسي الحالي 2019 /2020 لتلاميذ الصف الثاني الابتدائي، حيث من المقرر أن تطبق وزارة التربية والتعليم هذا النظام الجديد على تلاميذ الصف الثالث الابتدائي خلال العام الدراسي القادم 2020 /2021.





كما يستعد وزير التربية والتعليم أيضًا، لاستكمال تطبيق نظام التقييم الجديد ومنظومة الامتحانات الالكترونية بالمرحلة الثانوية، فبعد أن بدأ وزير التربية والتعليم تطبيق هذا النظام على طلاب الصف الاول الثانوي خلال 2018 /2019 ، ثم تم التطبيق على الصف الثاني الثانوي في 2019 / 2020، من المقرر أن يصل تطبيق هذا النظام على طلاب الصف الثالث الثانوي خلال 2020 /2021 .





ويستعد وزير التربية والتعليم أيضًا – وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية – إلى تنفيذ خطة التوسع في انشاء و تشغيل مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع رجال الصناعة ، حيث تخطط وزارة التربية والتعليم بعد أن بدأت خلال العامين الاخيرين بإفتتاح 11 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية ، إلى أن يصل هذا العدد بحلول 2030 إلى 100 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مصر.





ويستعد وزير التربية والتعليم كذلك للتوسع في مشروع انشاء وتشغيل المدارس المصرية اليابانية ، بعد أن نجحت الوزارة مؤخرًا في افتتاح وتشغيل 40 مدرسة مصرية يابانية منها 35 مدرسة تم تشغيلها خلال العام الماضي 2018/2019 ، و5 مدارس تم تشغيلها خلال عام 2019/2020 .





ومن المقرر أن يهتم وزير التربية والتعليم في المرحلة المقبلة بلف تطوير التعليم الفني ، خاصة بعد أن رصدت ألمانيا أكثر من ١٣٠ مليون يورو للمرحلة الأولى من عملية تطوير التعليم الفني في مصر التي تبدأ مع بداية عام ٢٠٢٠





وفيما يخص ملف تطوير المناهج التعليمية .. فقد أعلن وزير التربية والتعليم ، أنه قد تقرر الاستثمار في إعداد المناهج بشكل متسارع وذلك في 3 سنوات بدلًا من 10 سنوات لكل الأعوام الدراسية لضمان امتلاك مصر لمناهج جديدة تتسق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما أكد أن هناك تعاون مع عدد من الوزارات لإدخال مفاهيم جديدة في المناهج ومنها مفاهيم بيئية وسياحية والهوية والتاريخ





وبالنسبة لملف المعلمين .. فمن المقرر أن يهتم وزير التربية والتعليم خلال المرحلة المقبلة بإنجاز ملف تحسين المستوى المهني للمعلمين و تدريبهم و تحسين وضعهم المادي ، و وفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم مؤخرًا فمن المقرر أن يتم منح المعلمين شهادات صلاحية جديدة لمزاولة المهنة بدايةً من يناير المقبل.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن رحلة مصر إلى مستقبل أفضل تضمن العديد من الخطوات للتطوير منها التوسع في إنشاء المدارس اليابانية، ومدارس IG الحكومية، والتعاقد على الفصول الذكية لحل مشكلة الكثافة وذلك باستخدام وحدة كاملة متعددة الاستخدامات ومتنقلة، فضلًا عن تجهيز مجمع متكامل لخدمة ذوى القدرات الخاصة.





كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصر سوف تشهد قريبا إنشاء هيئة لقياس الجودة بالتعليم الفني بمقاييس ألمانية

وكان الدكتور طارق شوقي قد تولى منصب وزير التربية والتعليم منذ 16 فبراير 2017 بعد حتى الان





وعن سيرته الذاتية .. وُلد طارق جلال شوقي في 12 يوينو 1957. حاز طارق شوقي على الجائزة الرئاسية الأمريكية للتفوق البحثي عام 1989، والتحق بمنظمة اليونسكو عام 1999 وحتى سبتمبر 2012، حيث قاد تنفيذ العديد من المشروعات حول العالم في مجال تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في التعليم والعلوم والثقافة حتى تبوأ منصب مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في الدول العربية.





وقاد شوقي اليونسكو لبناء شراكات استراتيجية مع الشركات الكبرى في مجالات تقنيات الاتصالات والمعلومات، كما قاد المشروع العالمي لتأسيس معايير قياسية لتدريب المعلمين على استخدامات تقنيات الاتصالات والمعلومات في التدريس، ثم عاد إلى العمل الأكاديمي ليُصبح عميدًا لكلية العلوم والهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 2012.





و حصل طارق شوقي على درجة بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة القاهرة عام 1979، ثم درجة الماجستير في الهندسة عام 1983 من جامعة براون الأمريكية ودرجة الماجستير في الرياضيات التطبيقية عام 1985، وثم درجة الدكتوراه في الهندسة عام 1985. وعمل باحثًا في قسم الميكانيكا بمعهد ماساشوستش للتكنولوجيا بين عامي 1985 و1986، ثم تدرج في المسار الأكاديمي بقسم الميكانيكا النظرية والتطبيقية بجامعة إلينوي في إربانا-شامبين الأمريكية فيما بين 1986 و1998.



