اخلص من الإزعاج والتعب.. 12 طريقة لعلاج الكحة والسعال في المنزل.. وصفة سريعة المفعول تطرد البغلم وتهدئ الألم

- 12 طريقة لعلاج الكحة والسعال بدون مضاد حيوي

- وصفة طبيعية مذهلة لعلاج الكحة والسعال





تعد الكحة من أكثر المشكلات الصحية المزعجة التى تنتشر فى فصل الشتاء حيث تصيب الصغار والكبار ولكنها تصبح أكثر صعوبة عندما تصيب كبار السن.





والكحة أو السعال يحدث لأسباب متعددة أشهرها الإصابة بالبرد والإنفلونزا وأيضا طرق العلاج متعددة ومتنوعة ، ونعرض لكم فى هذا التقرير أهم طرق علاج الكحة أو السعال فى المنزل بدون مضاد حيوي.





عرض موقع "webmd " مجموعة من طرق علاج الكحة فى المنزل بدون الذهاب للطبيب.

- استخدم قطرات السعال أو الحلوى الصلبة " حلوى الاستحلاب" حيث يمكنهما تهدئة الحلق.

- تناول ملعقة صغيرة من العسل هذا العلاج التقليدي لالتهاب الحلق قد يساعد في تهدئة الكحة والسعال حاول إضافة ملعقة للمشروبات الدافئة، لكن لا تعطي العسل للأطفال أقل من سنة.

- تجنب تناول عصير البرتقال ومشروبات الحمضيات الأخرى إذا كان يسبب الم فى الحلق.

- تناول بعض المشروبات الدافئة أو حساء الدجاج الدافئ لتسخين الشعب الهوائية، لأن الدفء يساعد في تفتيت المخاط ويسهل من السعال.

- استخدام دواء السعال أو الكحة وفي بعض الأحيان تحتاج إلى السعال للخروج من المخاط سيئة.

- مثبطات السعال تقلل من الرغبة في السعال والكحة.

- أدوية البرد والسعال جيدة للبالغين والأطفال الأكبر سنًا ، لكنها ليست آمنة للأطفال دون سن الرابعة.

- التنفس في البخار أو استخدم المرطب أو المرذاذ في غرفتك أثناء النوم. يمكن أن يمنع البخار أن يجف أنفك وحلقك ويعالج دغدغة الحلق وتنظم التنفس وتقلل من المخاط مما يساعد على علاج السعال.

- تجنب الهواء القذر مثل دخان السجائر والغبار وعوادم السيارات حيث يمكن أن تهيج السعال وتزيد الكحة.

- الغرغرة بمزيج الماء والملح تخلط ملعقة صغيرة من الملح في 8 أوقية من الماء الدافئ والغرغرة يتم عملها عدة مرات في اليوم.

- تناول الآيس كريم أو الطعام المجمد يساعد فى علاج التهاب الحلق المصاحب للسعال وتهدئة الشعور بالألم.

- استخدم مسكن للألم دون وصفة طبية مثل أسيتامينوفين ، ويمكن أن يساعد في آلام الحلق فهو جيد للبالغين، لكنه قد يكون خطيرًا على الأطفال دون سن 18 عامًا.

- رذاذ الحلق يساعد البعض في تهدئة وتخدير الحلق لكن لا تدع الأطفال يستخدمونها إلا إذا أكد الطبيب أنها آمنة.





وصفة طبيعية للتخلص منه

وصفة سريعة المفعول لعلاج الكحة والتخلص من البلغم خارج الجهاز التنفسى بدون حاجة إلى الأدوية أو المضادات الحيوية.. إليك مكوناتها وطريقة تحضيرها كما قدمها موقع هيلث كير .





ملعقتان كبيرتين من زيت السمسم

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

نصف ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة كبيرة من زيت حبة البركة





طريقة عمل الوصفة: