محمد حلمي يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد

كشف محمد حلمي ، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك عن كواليس مفاوضات القلعة البيضاء مع عبدالله السعيد منذ أكثر من 10 سنوات.





وقال حلمي في تصريحات تليفزيونية: "طالبت إدارة نادي الزمالك بالتعاقد مع عبدالله السعيد عام 2008، عبدالله السعيد عرض عليه مبلغ أكبر من نادي الزمالك لكنه أحس بالإهانة أثناء تفاوض مجلس إدارة نادي الزمالك وقتها معه، كما طلبت التعاقد أيضًا مع السيد حمدي قبل انتقاله للنادي الأهلي."





وأضاف حلمي: "عندما طالبت إدارة الزمالك بالتعاقد مع عبدالله السعيد سخروا مني، هو معلم جيله في الوقت الحالي".



