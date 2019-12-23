الكشف عن شخصية القيادي في الحرس الثوري الذي استهدفته إسرائيل بسوريا

تداولت أنباء عن مقتل الجنرال "حج علي" قائد الحرس الثوري الإيراني في سوريا وكامل عائلته جراء صاروخ من البارجة الاسرائيلية استهدف منزله في حي السيدة زينب في مدينة دمشق السورية.





وكانت فضائية الحدث السعودية ذكرت وقوع عدد من القتلى في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق، بينهم ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني.





وقالت فضائية الحدث السعودية إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مطاري حماة والتيفور ومنطقة السيدة زينب في دمشق السورية، مضيفة أن بارجات إسرائيلية في المتوسط أطلقت صواريخ على منطقة السيدة زينب في دمشق.





ورجحت الحدث أن يكون القصف عملية اغتيال لمسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني.



