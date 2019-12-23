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رياضة

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مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:16 ص
الأهلي
الأهلي
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إسراء أشرف
يشهد اليوم الإثنين 23 - 12 - 2019 إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الإثنين 23 - 12 - 2019 في التقرير التالي:

الدوري المصري الممتاز

المقاولون العرب X الإسماعيلي - 05:00 مساءً - أون سبورت / تايم سبورتس

الأهلي X الاتحاد السكندري - 07:30 مساءً - أون سبورت / تايم سبورتس

كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)

الشباب السعودي X الشرطة العراقي - 06:00 مساءً - أبو ظبي الرياضية 2

كأس خادم الحرمين الشريفين (الكأس السعودي)

أبها X التعاون - 02:40 مساءً - الرياضية السعودية 1
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