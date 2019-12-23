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أخبار العالم

وزير خارجية قبرص: تطورات ملموسة بشأن إنشاء أنبوب غاز في شرق المتوسط مطلع العام المقبل

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:11 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس عن تحقيق تطورات ملموسة في طريق التوصل إلى اتفاق بين حكومات الدول المجاورة من أجل انشاء انبوب غاز في منطقة شرق البحر المتوسط في مطلع العام القادم.

وقال خريستودوليديس ردا على سؤال عما إذا كان هناك اتفاق وشيك بين الحكومات بشأن أنبوب غاز شرق المتوسط والجهود الدبلوماسية الجارية في هذا الصدد (حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الإثنين):" إنه ربما يحدث ذلك في أوائل عام 2020، بينما سيتم الإعلان عن ذلك رسميًا في حينه".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان توقيع الاتفاق هو إجراء تدرسه دول المنطقة لمواجهة الإجراءات التركية غير القانونية المتعلقة بترسيم حدود المناطق البحرية، أشار خريستودوليديس إلى أن القرار السياسي بشأن مشروع انشاء انبوب غاز شرق المتوسط قد اتخذ بالفعل منذ زمن.

وفيما يتعلق بـ "مذكرة التفاهم" التي تمت بين تركيا وليبيا، قال وزير الخارجية القبرصي:" إنه يتم بذل العديد من الجهود على المستوى الدبلوماسي، لكنه لم يتم الإعلان عن ذلك لأن الهدف ليس ادارة الموقف اعلاميًا ولكن المواجهة الفعالة لهذه التصرفات".
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