AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد مرور 111 عاما على إنشائها .. قفزات كبرى حققتها جامعة القاهرة في المؤشرات العالمية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:12 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
ياسمين سامي
أنهت جامعة القاهرة استعداداتها الخاصة باحتفالية عيد العلم السادس عشر، والاحتفال بمرور ١١١ عامًا على إنشائها .

ومن المقرر أن يتم تنظيم الاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والتي يتم خلالها تكريم عدد من علماء الجامعة ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية، وذلك غدًا الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري.

وستقام هذه الاحتفالية بقاعة الاحتفالات الكبرى بـ جامعة القاهرة ، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ورجال الدولة.


وتبدأ مراسم الاحتفال بصورة تذكارية للمكرمين، يليها طابور عرض، ثم السلام الجمهوري، يليه تلاوة لبعض آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم وثائقي لجامعة القاهرة، وإلقاء كلمة المكرمين، ثم كلمة الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم يلقي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة كلمته لتبدأ بعدها مراسم التكريم، ثم يعقبها حفل فني للمطربة مروة ناجي.

ويستعرض الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، خلال كلمته، بالمستندات والأرقام تقدم جامعة القاهرة دوليًا في التقارير والمؤشرات العالمية مقارنة بالجامعات العالمية الكبرى.

وتكرم الجامعة خلال احتفالية عيد العلم السادس عشر، علمائها الحاصلين على جوائز الدولة والتي بلغ عددها 29 جائزة عن عامي 2017 و 2018 بالإضافة إلى تكريم علمائها الحاصلين على جوائز الجامعة والتي بلغ عددها 61 جائزة عن عامي 2017 و 2018. كما أعدت الجامعة كتابًا تذكاريًا، متضمنًا أسماء المكرمين وسيرتهم الذاتية، أبرزهم الدكتور يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي بكلية طب قصر العيني، والدكتور مفيد شهاب الحاصل على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية، والدكتور جابر عصفور الحاصل على جائزة النيل في الآداب، والدكتورة ليلي عبد المجيد الحاصلة على جائزة المرأة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتور هشام جابر العناني الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية، والدكتور رأفت كامل واصف الحاصل على جائزة الدولة للرواد في العلوم الأساسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة في أسبوع .. تكرم علماءها المنشورة أبحاثهم دوليا.. وتعلن فوز فريق طلابي بالميدالية البرونزية في مسابقة عالمية للهندسة الوراثية.. وتحسن 100% في السمعة الأكاديمية حسب QS

رئيس جامعة القاهرة يكرم شهاب وعصفور بعد حصولهما على جائزة النيل

في عيد العلم الـ 16.. جامعة القاهرة تستعرض نتائج التحول إلى الجيل الثالث للجامعات وتكرم علماءها البارزين

الثلاثاء.. جامعة القاهرة تنظم حفلا فنيا للمطربة مروة ناجي

ترشيحاتنا

الدولار يهوى أمام الجنيه.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 23-12-2019

محمد عواد يكشف تفاصيل أزمته مع أبو جبل

السعودية تعلن إنشاء مقر للقيادة العسكرية الموحدة لدول الخليج

تعرف على كيفية رفع الأحكام من كمبيوتر وزارة الداخلية بعد إنتهائها

هبوط اضطراري لطائرة سعودية في مطار القاهرة لإنقاذ راكب

ترفض الكشف عن اسم خطيبها .. أول تعليق من دانا حلبي علي ارتباطها .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شجرة عمرها 90 سنة.. تغريم شاب متهور 60 ألف إسترليني.. "صور"

42 ألف جنيه .. سعر فستان إليسا فى إحدى حفلاتها

من قلب القاهرة.. وزراء ودبلوماسيون وفنانون يشاركون احتفالات الأعياد الوطنية لمملكة البحرين