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تعليم

الخشت: جامعة القاهرة تتكفل بعلاج الشاعر رفعت سلام

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:03 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة تعليماته بتولي الجامعة نفقات علاج الشاعر رفعت سلام.

وأكد "الخشت"، أنه تم إصدار قرار رسمي بتولي جامعة القاهرة علاج الشاعر رفعت سلام على نفقتها.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تواصل بنفسه مع الروائي حمدي الجزار وأخذ منه بيانات الشاعر رفعت سلام ويتم حاليًا التواصل معه لاستكمال الإجراءات.

وأكد الدكتور محمد الخشت علي إصداره تعليمات بسرعة علاج الشاعر رفعت سلام ومتابعة حالته الصحية.

يذكر أن الشاعر رفعت سلام هو أحد أهم رموز الثقافة المصرية ووجه من الوجوه المضيئة والمشرفة لمصر في الداخل والخارج وقد أصيب بمرض سرطان بالرئة، وأوصى الأطباء المعالجون بضرورة خضوعه للعلاج الجيني "المناعي"، الذي سيقضي على 95% من المرض خلال ثلاث جرعات تبلغ تكلفتها 300 ألف جنيه وهو ما يعجز الكاتب والشاعر رفعت سلام عن توفيره.

من ناحية أخري وجه النائب عبدالرحيم علي الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة لتولي الجامعة علاج الشاعر رفعت سلام على نفقتها مؤكدا الدور العلمي والثقافي والاجتماعي الهام للجامعة.

وقال "عبد الرحيم" إن هذا الموقف ليس بغريب على جامعة القاهرة، قلعة العلم، ولا على رئيسها الدكتور محمد عثمان الخشت المعروف بمواقفه الإنسانية وتفعيله للدور المجتمعي للجامعة.
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