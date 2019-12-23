وزارة الهجرة : لم تخرج أى مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ 2016 ..فيديو

قالت مها سالم ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ،إننا بدأنا التنفيذ فى فكرة مبادرة "مراكب النجاة " منذ اللحظة الأولى التى نوه فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ختامه منتدى الشباب لهذا العام ، لضرورة منع الهجرة غير الشرعية .
واضافت مها سالم ،خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح " المذاع على فضائية " DMC " ، أن التنويه على مبادرة "مراكب نجاة " أحد المحددات الرئيسية للهجرة غير الشرعية التي تخرج من أفريقيا متجها إلى المتوسط والدول الأوروبية وجنوب المتوسط .
وأشارت المتحدث الرسمى باسم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إلى أن السفيرة نبيلة مكرم قامت بتشكيل لجنة تنفيذية وضعت استراتيجية التحرك على الشرائح المختلفة التى تستهدف توعية ضخمة تقوم من الداخل وتمتد إلى الجانب الدولي .
وتابعت أنه لابد من تضافر الجهود من جميع الاتجاهات مثل ما أعلن الرئيس أن منذ عام 2016 لم تخرج أى مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية ، وهوما يعد انجازا يحسب للمجتمع المدنى والوزارات العاملة فى ذلك الملف .
وأكد ت هدف مبادرة " مركب نجاة " هو بناء وتأسيس استراتيجية مستدامة ، وبالتالي تم على الفور تشكيل لجنة تنفيذية داخل الوزارة بالتواصل مع وزير التربية والتعليم طارق شوقى .
ونوهت : " الى ان لابد من مخاطبة الفئة المستهدفة من الطلاب بسن اعدادى وثانوى ، وهذا ما نكافحه دولية ، وما تقوم عليه الحملة التوعوية من قبل الوزارة مع الأطفال ، مؤكدا ان دور الأسرة مهم جدا فى التوعية والبعد عن فكرة الهجرة الغير شرعية .
واضافت مها سالم ،خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح " المذاع على فضائية " DMC " ، أن التنويه على مبادرة "مراكب نجاة " أحد المحددات الرئيسية للهجرة غير الشرعية التي تخرج من أفريقيا متجها إلى المتوسط والدول الأوروبية وجنوب المتوسط .
وأشارت المتحدث الرسمى باسم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إلى أن السفيرة نبيلة مكرم قامت بتشكيل لجنة تنفيذية وضعت استراتيجية التحرك على الشرائح المختلفة التى تستهدف توعية ضخمة تقوم من الداخل وتمتد إلى الجانب الدولي .
وتابعت أنه لابد من تضافر الجهود من جميع الاتجاهات مثل ما أعلن الرئيس أن منذ عام 2016 لم تخرج أى مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية ، وهوما يعد انجازا يحسب للمجتمع المدنى والوزارات العاملة فى ذلك الملف .
وأكد ت هدف مبادرة " مركب نجاة " هو بناء وتأسيس استراتيجية مستدامة ، وبالتالي تم على الفور تشكيل لجنة تنفيذية داخل الوزارة بالتواصل مع وزير التربية والتعليم طارق شوقى .
ونوهت : " الى ان لابد من مخاطبة الفئة المستهدفة من الطلاب بسن اعدادى وثانوى ، وهذا ما نكافحه دولية ، وما تقوم عليه الحملة التوعوية من قبل الوزارة مع الأطفال ، مؤكدا ان دور الأسرة مهم جدا فى التوعية والبعد عن فكرة الهجرة الغير شرعية .