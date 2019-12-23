وزارة الهجرة : لم تخرج أى مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ 2016 ..فيديو

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ريهام فيكتور



واضافت مها سالم ،خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح " المذاع على فضائية " DMC " ، أن التنويه على مبادرة "مراكب نجاة " أحد المحددات الرئيسية للهجرة غير الشرعية التي تخرج من أفريقيا متجها إلى المتوسط والدول الأوروبية وجنوب المتوسط .



وأشارت المتحدث الرسمى باسم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إلى أن



وتابعت أنه لابد من تضافر الجهود من جميع الاتجاهات مثل ما أعلن الرئيس أن منذ عام 2016 لم تخرج أى مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية ، وهوما يعد انجازا يحسب للمجتمع المدنى والوزارات العاملة فى ذلك الملف .



وأكد ت هدف مبادرة " مركب نجاة " هو بناء وتأسيس استراتيجية مستدامة ، وبالتالي تم على الفور تشكيل لجنة تنفيذية داخل الوزارة بالتواصل مع وزير التربية والتعليم طارق شوقى .



ونوهت : " الى ان لابد من مخاطبة الفئة المستهدفة من الطلاب بسن اعدادى وثانوى ، وهذا ما نكافحه دولية ، وما تقوم عليه الحملة التوعوية من قبل الوزارة مع الأطفال ، مؤكدا ان دور الأسرة مهم جدا فى التوعية والبعد عن فكرة قالت مها سالم ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ،إننا بدأنا التنفيذ فى فكرة مبادرة "مراكب النجاة " منذ اللحظة الأولى التى نوه فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ختامه منتدى الشباب لهذا العام ، لضرورة منع الهجرة غير الشرعية .واضافت مها سالم ،خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح " المذاع على فضائية " DMC " ، أن التنويه على مبادرة "مراكب نجاة " أحد المحددات الرئيسية للهجرة غير الشرعية التي تخرج من أفريقيا متجها إلى المتوسط والدول الأوروبية وجنوب المتوسط .وأشارت المتحدث الرسمى باسم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إلى أن السفيرة نبيلة مكرم قامت بتشكيل لجنة تنفيذية وضعت استراتيجية التحرك على الشرائح المختلفة التى تستهدف توعية ضخمة تقوم من الداخل وتمتد إلى الجانب الدولي .وتابعت أنه لابد من تضافر الجهود من جميع الاتجاهات مثل ما أعلن الرئيس أن منذ عام 2016 لم تخرج أى مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية ، وهوما يعد انجازا يحسب للمجتمع المدنى والوزارات العاملة فى ذلك الملف .وأكد ت هدف مبادرة " مركب نجاة " هو بناء وتأسيس استراتيجية مستدامة ، وبالتالي تم على الفور تشكيل لجنة تنفيذية داخل الوزارة بالتواصل مع وزير التربية والتعليم طارق شوقى .ونوهت : " الى ان لابد من مخاطبة الفئة المستهدفة من الطلاب بسن اعدادى وثانوى ، وهذا ما نكافحه دولية ، وما تقوم عليه الحملة التوعوية من قبل الوزارة مع الأطفال ، مؤكدا ان دور الأسرة مهم جدا فى التوعية والبعد عن فكرة الهجرة الغير شرعية

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