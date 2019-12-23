AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس زراعة البرلمان يطالب بحسم ملف أسعار توريد القصب والبنجر

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:32 ص
قصب السكر
قصب السكر
Advertisements
ماجدة بدوى
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إنه لابد من حسم ملف أسعار توريد محاصيل قصب السكر والبنجر، مع دعم المزارع المصري بإعتباره وحدة إنتاجية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، و عدم تسليم المزارعين تقاوي وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته، في حضور وزير التموين الدكتور علي مصيلحي.

وشدد رئيس لجنة الزراعة علي أهمية دعم المزارع المصري لاسيما مع حجم المعاناة التي يواجهها من تكاليف إنتاج وغيره من الأمور، لافتًا إلي أن الأسعار العالمية لكل من البنجر والسكر في أدني حالتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دون المساس بأسعار المنتجات.. برلماني يطالب برفع سعر توريد محصول قصب السكر

تحركات برلمانية بشأن زيادة سعر توريد القصب.. نواب: الثمن الحالي ظالم.. وطلب إحاطة بشأن عدم التكافؤ فى جميع المحاصيل مع الفلاح

برلماني: بيان عاجل بسبب زيادة سعر توريد محصول قصب السكر

ترشيحاتنا

في ظل تراجع المبيعات | لاند روفر ديسكفري land rover discovery في مصر بمحرك صغير

إحراج النجوم.. عمرو دياب يزعج عمرو مصطفى في السعودية.. ومكالمة مسربة تحرج شريف منير

نهاية مأساوية.. عضة كلب تنهي حياة صاحبته

أخبار الرياضة| كواليس مفاوضات الزمالك مع السعيد.. ومرتضى منصور يعلن موقفه النهائي بشأن خوض السوبر الأفريقي في قطر

فى عيد ميلاده.. عمرو يوسف يتصدر تريند تويتر

هبوط اضطراري لطائرة سعودية في مطار القاهرة لإنقاذ راكب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شجرة عمرها 90 سنة.. تغريم شاب متهور 60 ألف إسترليني.. "صور"

42 ألف جنيه .. سعر فستان إليسا فى إحدى حفلاتها

من قلب القاهرة.. وزراء ودبلوماسيون وفنانون يشاركون احتفالات الأعياد الوطنية لمملكة البحرين