رئيس زراعة البرلمان يطالب بحسم ملف أسعار توريد القصب والبنجر

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إنه لابد من حسم ملف أسعار توريد محاصيل قصب السكر والبنجر، مع دعم المزارع المصري بإعتباره وحدة إنتاجية.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، و عدم تسليم المزارعين تقاوي وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته، في حضور وزير التموين الدكتور علي مصيلحي.



وشدد رئيس لجنة الزراعة علي أهمية دعم المزارع المصري لاسيما مع حجم المعاناة التي يواجهها من تكاليف إنتاج وغيره من الأمور، لافتًا إلي أن الأسعار العالمية لكل من البنجر والسكر في أدني حالتها.

