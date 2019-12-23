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محافظات

تنفيذ البرنامج العلاجى لتنمية مهارات طلاب مدارس درب الأربعين بالوادى الجديد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:42 ص
صدى البلد
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منصور ابو العلمين
اكد صلاح ميرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، انه تم تنفيذ البرنامج العلاجى لتنمية مهارات الكتابة والقراءة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي بمدارس قرى الأربعين من القرية الأولى حتى الرابعة بإدارة باريس التعليمية ، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وقال انه تم تنفيذ البرنامج بمتابعة من وحدة التعلم بالصفوف الأولى والمختصة بالبرامج العلاجية وتتبع المديرية ، وذلك فى إطار الإهتمام بمدارس قرى الأربعين في ثوبها الجديد ، والإهتمام بطلاب المدارس ورفع كفاءتهم وقدراتهم.
 
مشيرا ً الى بذل مجهود غير مسبوق من إدارة باريس التعليمية ومدارس قرى الأربعين ومعلميها وكوادر وحدة التعلم للصفوف الأولى ، وتوجيه عام اللغة العربية بالمديرية وإدارة باريس التعليمية .
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