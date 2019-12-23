كل ما تود معرفته عن الاكتئاب الموسمي وأعراضه .. فيديو

قال الدكتور عمرو عادل، استشارى نفسي أسري، إنه في بداية فصل الشتاء هناك ما يسمى بـ "الاكتئاب الموسمي"، لافتا إلى ان ذلك يؤثر على الصحة النفسية .



وأضاف الدكتور عمرو عادل، خلال حواره ببرنامج "صباح العربية " المذاع على فضائية "العربية"، أن اختلاف حاله الطقس في نفسية الأشخاص المتعايشين في بيئة حارة تختلف عن نفسية الأشخاص المتعايشين في بيئة باردة.



وأشار الطبيب إلى أن حالة الطقس لها تأثير كبير في تشكيل سلوك الأشخاص، مؤكدا أن درجة الحرارة في الأجواء البيئية تؤثر على السلوك البشري، وتستثير عواطف الإنسان وتشعره بالغضب والفرح وغيرها من المشاعر.



وتابع أن "الغضب مشاعر طبيعية، لكن كثرتها في حالة فوران انفعالي لأبسط الأشياء هنا يمثل خطورة، مشيرًا إلى أن الاستجابة لمشاعر الغضب تتعدد باختلاف الشخصيات والأجواء المحيطة والحالة المزاجية، ومدى القوة النفسية او ياخذ الموضوع حول دائرة الكرامه والكبرياء.