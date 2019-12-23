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عماد الدين حسين يكشف سبب تأخر الإعلان عن التعديل الوزاري..فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:48 م
عمادالدين حسين
عمادالدين حسين
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آيات أحمد
كشف عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عن سبب تأخر الإعلان عن التعديل الوزاري، لافتًا إلى أن الحديث عن التغيير الوزراى بدأ بأن الحكومة كلها ستتغير واقترح أسماء كثيرة إلى أن ثبت أن كل ما اقترح غير صحيح.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن الشائعات ظلت ما بين شهرين وشهرين ونصف حتى تأكدنا من وجود تعديل وزارى، مشيرًا إلى أن السبب الأساسى للتأخر يرجع بسبب البحث على متخذى قرار لتعيينهم كنواب للوزراء.

وتابع أنه تم الاختيار بدقة وعلى أعلى مستوى، موضحًا أن التوقعات كان بها عدد كبير فى التغيير الوزارى، كما اقترح اسماء عديدة ولكن لم يحدث هذا الامر، ولكن تم تغيير 10 وزراء فقط وتعيين 11 نائبا.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم، الأحد، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية.

وأدى الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.

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