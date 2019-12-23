بعد تألق محمد شريف .. الطيور المهاجرة دائمًا تحرج القلعة الحمراء

أصبح تألق اللاعبين المعارين من أنديتهم لأندية أخرى أمر طبيعى فى السنوات الأخيرة، فالجماهير والفريق ينتظر ما سيقدمه هؤلاء اللاعبون لحسم قرارهم بعودتهم من جديد أم الاستغناء عنهم .



ويتفاجأ الفريق وجماهيره أحيانًا من تألق لاعبيهم فى فترة إعارتهم بشكل ملحوظ، ليقرر فريقى الأهلى والزمالك وضع بند فى عقد هؤلاء اللاعبين بمنع مشاركتهم أمامهم فى المباريات التى يلاقى فيها الفريق فريقهم .



وظهر محمد شريف لاعب النادى الأهلى والمعار لفريق إنبى، بمستوى مميز منذ بداية الموسم الحالى مع الفريق البترولى، وأصبح هداف الفريق برصيد 7 أهداف ليأتى فى المركز الثانى فى ترتيب جدول هدافين الدورى حتى الآن خلف عبدالله السعيد لاعب بيراميدز الذي يحتل صدارة الترتيب برصيد 8 أهداف .



ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أشهر لاعبي الأهلى المعارين الذين تألقوا بعد خروجهم من الفريق على سبيل الإعارة على النحو التالى:



أحمد الشيخ يحصد هداف الدورى خارج الأهلى



حصد أحمد الشيخ لاعب النادى الأهلى الحالى، والذى كان معار فى موسم 2017 من الفريق الأحمر لصفوف فريق مصر المقاصة، لقب هداف الدورى لموسم 2017 برصيد 17 هدفًا، وبفارق خمس أهداف عن أقرب منافسيه.



تألق الشيخ بشكل ملفت للأنظار، فى هذا الموسم مع فريق المقاصة، ليقرر الأهلى استرجاعه من جديد للفريق، ولكنه لم يترك حتى الآن بصمة واضحة ولم يعبر عن نفسه، فلا يشارك مع الفريق بصفة أساسية وفى أوقات كثيرة يكون خارج القائمة.



عمار حمدى يبدع مع الاتحاد السكندرى



ظهر عمار حمدى لاعب النادى الأهلى الحالى ومنتخب مصر الأوليمبى بأداء مميز أثناء فترة إعارته لفريق الاتحاد السكندرى الموسم الماضى، لينضم لصفوف الفراعنة الكبار فى فترة خافيير أجيرى.



شارك عمار مع الاتحاد السكندرى فى 15 مباراة، نجح فى تسجيل 3 أهداف، وصناعة 4 أهداف .

ليقرر الأهلى استعادة اللاعب لصفوفه هذا الموسم، وشارك فى لقاء وحيد فقط أمام فريق بنى سويف فى بطولة كأس مصر .



أحمد ياسر ريان وحمدى يتألقان مع الجونة



تألق مهاجم الأهلى المعار لفريق الجونة من الموسم الماضى، أحمد ياسر ريان مع فريقه بشكل ملحوظ، وساعد الفريق فى البقاء بالدورى المصرى الممتاز، حيث شارك الموسم الماضى معه فى 24 لقاء وسجل 8 أهداف وصنع هدف .



وإحصائياته حتى الآن مع فريق الجونة، شارك معهم فى 8 مباريات وسجل هدف وحيد، وصنع آخر .



وساهم ريان فى تتويج منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 .



أحمد حمدى يقدم مستويات مميزة مع فريق الجونة



شارك حمدى مع فريق الجونة الموسم الماضى، فى 22 مباراة نجح فى تسجيل هدفين، وصنع 3 أهداف .



وشارك هذا الموسم حتى الآن مع فريق الجونة فى 8 مباريات، نجح فى تسجيل هدف، وصناعة هدفين ببطولتى الدورى وكأس مصر .

