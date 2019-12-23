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برلمان

عبدالعال لـ النواب: الانحناء للوزراء ممنوع ولا يصح على الإطلاق

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:35 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
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فريدة محمد و ماجدة بدوي و محمود فايد
انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ترك عدد من أعضاء المجلس لأمكانهم خلال إنعقاد الجلسة العامة، للإحتفاء والترحيب بالوزراء المتواجدين بالقاعة، خلال مشاركتهم فى مناقشة مشروعات القوانين.

وشدد عبدالعال خلال الجلسة العامة، على ضروة وجود مسافة بين النواب والوزراء، لاسيما أن النواب يشكون من الحكومة لذلك يجب أن يقدم النائب نفسه للوزير كممثل للشعب و لا ينحنى إطلاقا.

وتابع :" باشوف احيانا نائب بينحنى .. لا يصح على الاطلاق " مضيفا كلما كان المجلس قوى يستطيع ان يفرض إرادته فى المحافظات والوزارات.
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