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حوادث

احالة محامي المتهم الرابع في قضية البنا لجلسة تاديبية بنقابة المحامين

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:44 م
محمود البنا
محمود البنا
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محمد امين
قرر مجلس نقابة المحامين بمحافظة المنوفية برئاسة خالد راشد نقيب المحامين إحالة المحامى أحمد جبر لجلسة تأديبية، وذلك بعد تحديه لأسرة شهيد الشهامة محمود البنا.

أثناء جلسة الحكم على المتهمين ، والتى قضت بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما، وإسلام عواد 15 عاما، ومصطفى محمد 15 عاما، وإسلام البخ 5 سنوات.

فيما أشار نقيب المحامين بمحافظة المنوفية،إلى أن إحالة المحامى أحمد جبر محامى المتهم الرابع إسلام البخ لجلسة تأديبية لتحديه مشاعر الخصوم لوالد شهيد الشهامة، مرددا عبارات يحيا العدل يحيا العدل داخل القاعة لحصول موكله على أقل عقوبة للمتهمين الأربعة، وهى 5 سنوات عقب النطق بالحكم أمس، مما أثار حفيظة والد المتهم ودخوله فى نوبة بكاء شديدة.

كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.
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