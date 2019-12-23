جمال فرويز: الأطفال هم المتضررون من المشكلات الأسرية.. "فيديو"

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن الحياة الزوجية تبنى على المودة والرحمة، ولكن هناك بعض السيدات تستغل القانون في ترويع الرجال.



وأضاف استشاري الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن المشكلات التي تحدث بين الزوج والزوجة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال.



وأوضح، استشاري الطب النفسي، أن مصر تشهد نسبة عالية من الطلاق، وهذا يرجع لعدم الاختيار الصحيح من البداية معلقًا : "الطلاق يبدأ قبل الزواج".



وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن، عدم تأهيل الشباب والبنات قبل الزواج ينتج عنه الطلاق، ولذلك يجب أن يكون هناك جهات متخصصة لتهيل المقبلين على الزواج.



وأكد استشاري الطب النفسي، أن البنت في فترة الخطوبة يجب أن تدرس زوجها جيدًا، معلقًا: "البنت التي تشاهد خطيبها وهو يتحدث مع والده وشقيقته بصوت عالٍ يجب أن تعلم أنه سيتحدث معها بنفس الطريقة بعد الزواج".