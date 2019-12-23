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رياضة

على رأسهم شيكابالا ..غيابات مؤثرة عن الزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:48 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أعلنها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، استبعاد البعض من لاعبي الفريق.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الإنتاج الحربي، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على ستاد السلام الدولي، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي على رأس المستبعدين كل من:

عبدالله جمعة للإصابة، ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" لعدم الجاهزية، والتونسي حمدي النقاز بعد فسخ عقده مع النادي الأبيض، والمغربي خالد بوطيب الذي خضع لعملية جراحية مؤخرًا.

وخرج من قائمة الزمالك أيضًا الصاعد أحمد عيد بعد ضمه في بعض المواجهات الماضية، بجانب محمد عنتر وإمام عاشور لأسباب فنية.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 14 نقطة من 8 مباريات خاضها حتى الآن.
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