قتلى وجرحى في انفجار عربة مفخخة بريف الرقة بسوريا

أعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" انفجار عربة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي.



وأفاد مراسل سانا أن الانفجار أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة آخرين بجروح.



وتجري وحدات الجيش العربي السوري عمليات مكثفة ضد بؤر ومواقع انتشار المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” في ريف إدلب الجنوبي الشرقي محققة المزيد من التقدم في عدد من القرى والبلدات بمنطقة معرة النعمان.



وذكر مراسل سانا من مناطق العمليات العسكرية أن وحدات من الجيش بعد أن حررت بلدة التح الاستراتيجية وعددًا من القرى والمزارع المحيطة بها تقدمت اليوم باتجاه قرى دير الشرقي وبابولين وأبو مكي وبلدة جرجناز أحد أكبر معاقل التنظيمات الإرهابية بريف مدينة معرة النعمان.