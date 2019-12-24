تضم حضارة مصر على مر العصور| تحرك عاجل من البرلمان بسبب القرية الكونية بأكتوبر

أعلن النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة، بشأن القرية الكونية، الموجودة بمدينة 6 أكتوبر، وهو تحفة فنية تم تشييده على مساحة 150 فدان تقريبا، وهو عبارة عن نماذج مصغرة للحضارة المصرية عبر العصور يتوسطها نهر النيل والمراكب الفرعونية مثل قلعة صلاح الدين الأيوبي و الأهرامات و قلعة قايتباي و أبو الهول و معبد الكرنك.





وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن القرية الكونية كنز تعليمي وسياحي وتاريخي مهدر وغير مستغل، وهو أمر يعد كارثة وإهمال بكل المقاييس.





وأشار إلى أن القرية الكونية رغم ما تمثله من أهمية سياحية لمصر، إلا أنها مغلقة منذ سنوات لمجرد غرق أحد الأطفال فيه، وهو أمر غير منطقي.



