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أخبار البلد

بعد رحيله عن on | حازم شفيق يعلن تفرغه لرئاسة قناة الحياة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:49 م
حازم شفيق رئيس شبكة
حازم شفيق رئيس شبكة قنوات الحياة
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حمادة خطاب
أعلن حازم شفيق رئيس قناتي أون والحياة العامة منذ قليل ، تفرغه لرئاسة قناة الحياة، ليرأس قناة ON الإعلامى ألبرت شفيق، رئيس قناة إكسترا نيوز السابق .


وكتب شفيق عبر صفحته على الفيسبوك قائلا: "من غد إن شاء الله تفرغ تام لشبكة تليفزيون الحياه وبالتوفيق لصديقي الاستاذ ألبرت شفيق في قنوات ON"

وأعلنت المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تكليف ألبرت شفيق برئاسة قنوات ON.

وقال حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية ، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ان هناك بعض التغييرات المحدودة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ، ويأتي من ضمنها تعيين ألبرت شفيق رئيسا لشبكة ON.

وفي وقت سابق أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مجموعة خطوات التنفيذية لهيكلة القنوات الفضائية التابعة لشركات "إعلام المصريين" و"دي ميديا" ، وعين ألبرت شفيق مدير اكسترا نيوز ومشرف على قنوات الأخبار بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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