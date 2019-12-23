بورسعيد تحتفل بعيدها القومي الـ 63.. افتتاح الممشى السياحي الجديد.. والغضبان: الاحتفالات بالذكرى 63 لانتصار المقاومة الشعبية بدأت مع زيارة الرئيس

بورسعيد الباسلة تحتفل بعيدها القومي

الذكرى 63 لانتصار المقاومة الشعبية على دول العدوان الثلاثي

محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري

الغضبان: احتفالات بورسعيد بالعيد القومي بدأت مع زيارة الرئيس













وأضاف أن الرئيس السيسي افتتح أيضا الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد، ومحور 30 يونيو، وأطلق منظومة التأمين الصحي الشامل رسميا من مستشفى النصر التخصصى، وافتتح مجمع 118 مصنعا بالمنطقة الصناعية لشباب بورسعيد وصغار المستثمرين، فضًلًا عن افتتاح عدد من الكيانات الصناعية العملاقة التي تصدر إنتاجها للعشرات من دول العالم ومنها مصنع الأسماك المدخنة والتونة، مؤكدا أن الفترة الحالية ستشمل مزيدا من الافتتاحات.



كما شهد محافظ بورسعيد، عرضا عسكريا وفنيا بشارع 23 يوليو المقابل لميدان الشهداء، وتقدم العرض حملة الأعلام من طلاب الأكاديمية البحرية بمشاركة مجموعات من قوات الأمن وتشكيلات من المرور والنجدة، وسيارات الدفاع المدني، وطلاب المدارس العسكرية، واختتم بحملة علم مصر من شباب مديرية الشباب والرياضة، تحت إشراف علي ابو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة وعروض فرق الفنون الشعبية وعربات الأحياء والمديريات المزينة بالزهور. تحت اشراف محمد الدسوقي المستشار الثقافي للمحافظة.



وشاركت بالعرض فرقة بورسعيد الفنية، وفرق الفنون الشعبية لغزل المحلة، وكفر الشيخ، الشرقية، الاسماعيلية، العريش، والنيل للآلات الشعبية، وفرقة التنورة والحرية بالإسكندرية.



وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن شعب بورسعيد الباسل قدًم مثالًا رائعًا في مقاومة العدوان من خلال رجال المقاومة الشعبية الذين ضحوا بحياتهم خلال حرب العدوان الثلاثي، وتقديم أعظم ملحمة من البطولات والتضحيات في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وعزته وكرامته.



وتابع كلمته قائلًا: "كل قطرة دماء مصرية سالت على أرض بورسعيد هي بمثابة بطولة لصاحبها ولأجيال متتالية تعيش على أرض مصر ويجب أن نتفاخر بها، كما سجلتها كتب التاريخ في كل أنحاء العالم".



وأخيرا افتتح اللواء عادل الغضبان، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من كورنيش قناة الاتصال السياحي الجديد.



وأكد المحافظ، عقب افتتاح الممشى، أن الممشى يدعم الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة المجاورة له، مؤكدا على أن تلك المنطقة سوف تكون منطقة جذب كبيرة لأبناء المحافظة، نظرا لاقامة العديد من المشروعات الخدمية والسياحية بها.



ويبلغ طول الكورنيش الجديد حوالي 3 كيلومترات، ويجري إنشاؤه على مرحلتين الأولى بطول 600 متر وتم الانتهاء منها، والثانية يستكمل الكورنيش بأكمله، ويضم عددا من الخدمات التى تجعل منه مزارا سياحيا لأبناء المدينة وزوارها، كما يضم أماكن للجلوس، وبرجولات مصممة بشكل جمالي، وكذلك مسرح لممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، بالإضافة إلى مسطحات خضراء بمنتصف الكورنيش وأعمدة إضاءة حديثة.

احتفلت اليوم الإثنين، المدينة الباسلة، محافظة بورسعيد، بعيدها القومي "عيد النصر"، في الذكرى 63 لانتصار المقاومة الشعبية على دول العدوان الثلاثي عام 1956.ووضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الاثنين، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بحديقة المسلة.رافق المحافظ اللواء هشام خطاب، مدير الأمن، ومندوب الجيش الثاني الميداني، وبحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ولفيف من الأجهزة التنفيذية والشعبية والأمنية.وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي تواجد بمحيط حديقة المسلة المقابلة لديوان عام المحافظة عدد من الأطفال والمواطنين، رافعين أعلام مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأذاعت الإذاعة المحلية عددا من الأغاني الوطنية وأغاني السمسمية وتراث المدينة الساحلية التي ارتبطت بمقاومة العدوان.ووجه الغضبان، التهنئة، للأمة العربية والشعب المصري عامة وأهل بورسعيد بصفة خاصة بمناسبة العيد القومي للمحافظة .وقال المحافظ إن "أجدادنا كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي".وأكد محافظ بورسعيد أن احتفالات بورسعيد بعيدها القومي ليست مقتصرة على احتفالات فنية فقط، ولكنها بدأت منذ أسابيع بزيارة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، خلال شهر نوفمبر الماضي للمحافظة، وافتتاح أنفاق 3 يوليو العابرة أسفل قناة السويس القديمة عند الكيلو 19.150 لتصل بين جنوب بورسعيد وشرق التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة في أقل وقت ممكن.