المخرج الفلسطيني فايق جرادة يهدي تكريمه بمهرجان بردية لشهداء غزة | صور

عبر المخرج الفلسطيني فايق جرادة عن سعادته بالتكريم في مهرجان بردية لسينما الومضة برئاسة الكاتب عبدالرحيم كمال ومؤسسته ومديرته الكاتبة عزة أبو اليزيد، الذي انطلق اليوم الأربعاء بالمركز الثقافي الروسي.

وأهدى جرادة تكريمه لشهداء غزة ولأهل غزة الذين يتعرضون لأبشع أشكال القمع من قبل الاحتلال .



انطلق أمس الأربعاء مهرجان بردية لسينما الومضة دورة المخرج عاطف الطيب، وضيف الشرف دولة فلسطين، بالمركز الثقافي الروسي ويستمر في الفترة من 1 حتى 7 مايو 2024

المهرجان برئاسة الكاتب عبد الرحيم كمال، ومديرة المهرجان ومؤسسته عزة أبو اليزيد. ومن المقرر تكريم نخبة لامعة من نجوم وصانعى السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من الأفلام المهمة التى عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية. ويأتي التكريم فى مختلف مجالات صناعة الفيلم بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولاً إلى الإخراج ودوره المهم فى صناعة السينما.

المكرمون هم الإعلامية "سلمى الشماع"، والمصور السينمائى "سعيد شيمى"، والمخرج "عمر عبد العزيز"، والمخرج "هانى لاشين"، والكاتب "ناصر عبد الرحمن"، والشاعر "إبراهيم عبد الفتاح"، والأب "بطرس دانيال"، والمخرج الفلسطينى "فايق جرادة"، والكاتب الروسى فلاديمير بيلياكوف".

يعتبر المهرجان الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق.. والمهرجان تنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية فى الفترة من 1 حتى 7 مايو 2024 وضيف الشرف دولة فلسطين الحرة.

كانت إدارة المهرجان قد تلقت عددًا كبيرًا من الأفلام المشاركة في المهرجان والتي تلقتها بدورها لجنة المشاهدة الخاصة بالمهرجان برئاسة الكاتب "ناجى عبد الله"، وعضوية كل من المخرج "أحمد حمدى"، والسيناريست "منال مغربى"، والمخرج "دانى جمال"، والفنانة "نادية حماد"



تم فحصها ومشاهدتها من لجنة التحكيم برئاسة المخرج "مجدى أحمد على"، والموسيقار "خالد حماد"، والمصور السينمائي "سمير فرج"، والنجم" محمد فهيم"، والفنان السوري “فراس نعناع”.

الجدير بالذكر ، أن ضيف شرف حفل الافتتاح النجمة "سوسن بدر"، وضيف شرف حفل الختام النجمة "لبلبة".

Screenshot_2024-05-02-00-18-16-91