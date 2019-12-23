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اقتصاد

المالية تعلن نتائج بيع سندات خزانة بـ4 مليارات جنيه

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:21 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
أعلنت وزارة المالية اليوم الإثنين، عن نتائج بيع سندات خزانة لأجلي 3 و 7 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.

قالت الوزارة عبر موقعها الرسمي علي شبكة الإنترنت إنها باعت استحقاق خزانة 26 نوفمبر 2022 والمحدد بـ3 سنوات بقيمة تبلغ ملياري جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 13.7% إذ بلغ أقل سعر فائدة لاستحقاق الخزانة 13.6% وأعلى سعر بـ13.7% بتغطية بلغت 3 مرات.

بينما وصل أعلي سعر فائدة لاستحقاق 15 أكتوبر 2026 والمحدد عن مدة 7 سنوات بلغ 13.75% و أقل سعر بـ 13.55%، بمتوسط سعر فائدة بلغ 13.63% بقيمة تبلغ ملياري جنيه.

وتسعى وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري للاقتراض من البنوك عبر آلية أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة بقيمة تقدر بـ41.25 مليار جنيه، على مدى 3 عطاءات.

نجحت الوزارة في بيع أجلي 91 و 266 يوما و كذلك استحقاقات خزانة بـ 22.5 مليار جنيه، ليتبقى طرح بقيمة 19.25 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.
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