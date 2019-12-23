المالية تعلن نتائج بيع سندات خزانة بـ4 مليارات جنيه

أعلنت وزارة المالية اليوم الإثنين، عن نتائج بيع سندات خزانة لأجلي 3 و 7 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.
قالت الوزارة عبر موقعها الرسمي علي شبكة الإنترنت إنها باعت استحقاق خزانة 26 نوفمبر 2022 والمحدد بـ3 سنوات بقيمة تبلغ ملياري جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 13.7% إذ بلغ أقل سعر فائدة لاستحقاق الخزانة 13.6% وأعلى سعر بـ13.7% بتغطية بلغت 3 مرات.
بينما وصل أعلي سعر فائدة لاستحقاق 15 أكتوبر 2026 والمحدد عن مدة 7 سنوات بلغ 13.75% و أقل سعر بـ 13.55%، بمتوسط سعر فائدة بلغ 13.63% بقيمة تبلغ ملياري جنيه.
وتسعى وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري للاقتراض من البنوك عبر آلية أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة بقيمة تقدر بـ41.25 مليار جنيه، على مدى 3 عطاءات.
نجحت الوزارة في بيع أجلي 91 و 266 يوما و كذلك استحقاقات خزانة بـ 22.5 مليار جنيه، ليتبقى طرح بقيمة 19.25 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.
قالت الوزارة عبر موقعها الرسمي علي شبكة الإنترنت إنها باعت استحقاق خزانة 26 نوفمبر 2022 والمحدد بـ3 سنوات بقيمة تبلغ ملياري جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 13.7% إذ بلغ أقل سعر فائدة لاستحقاق الخزانة 13.6% وأعلى سعر بـ13.7% بتغطية بلغت 3 مرات.
بينما وصل أعلي سعر فائدة لاستحقاق 15 أكتوبر 2026 والمحدد عن مدة 7 سنوات بلغ 13.75% و أقل سعر بـ 13.55%، بمتوسط سعر فائدة بلغ 13.63% بقيمة تبلغ ملياري جنيه.
وتسعى وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري للاقتراض من البنوك عبر آلية أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة بقيمة تقدر بـ41.25 مليار جنيه، على مدى 3 عطاءات.
نجحت الوزارة في بيع أجلي 91 و 266 يوما و كذلك استحقاقات خزانة بـ 22.5 مليار جنيه، ليتبقى طرح بقيمة 19.25 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.