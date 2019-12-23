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فن

وفاة فنان لبنانى شهير لقب بـ شاويش الرحبانية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:18 م
الفنان وليم حسوانى
الفنان وليم حسوانى
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أحمد إبراهيم
توفى منذ قليل الفنان اللبنانى وليم حسوانى وذلك عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقدم وليم حسوانى مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية المهمة مع نجوم المسرح الرحبانى منها دور الشاويش في مسرحية "بياع الخواتم" إنتاج 1964، و"يعيش يعيش" 1969، و"المحطة" 1975، و"هالة والملك" 1967، و"دواليب الهواء"، و"الوصية"، و"الحق ما بيموت".

ولد وليم حسوانى في 22 نوفمبر 1933 وسط أسرة عاشقة للفن، إذ كان والده يكتب الشعر وممثلا مسرحيا موهوبا، أما والدته نمري حنا يونس فكانت تمتلك صوتا جميلا.

التحق وليم حسوانى بكلية الحقوق في جامعة القديس يوسف ببيروت، لكن شغفه بالفن منعه من استكمال دراسته بالحقوق، لذا عمل بالتدريس بجانب ممارسة نشاطه الفني.

ودرس وليم حسوانى المعلم الشاب مادتي الفلسفة والأدب بالمعهد الأنطوني في بعبدا خلال الفترة (1996- 2002)، ورغم انشغاله بالتعليم لم يتوقف عن المشاركة في عروض مسرحية.

كانت انطلاقته الفنية الفعلية من خلال مهرجانات بعلبك، ولمع مع المسرح الرحباني الذي بدأت علاقته به عندما تقدم كراقص للمشاركة في مسرحية "موسم العز"، لكن إعجاب عاصي الرحباني به دفعه لترشيحه للمشاركة في العمل بصفته ممثلا ومغنيا.
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