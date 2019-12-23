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فن

بـ هوت شورت | نيللى مقدسى تتألق بإطلالة جذابة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:21 م
نيللى مقدسى
نيللى مقدسى
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محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، صورًا جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت نيللي مقدسي، وهي ترتدي هوت شورت جينز، وكان باللون الأسود، وانتعلت حذاء أنيقًا برقبة باللون الأسود أيضًا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت "نيللى" على تسريحة شعر مميزة، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.

بـ هوت شورت | نيللى مقدسى تتألق بإطلالة جذابة
بـ هوت شورت | نيللى مقدسى تتألق بإطلالة جذابة
بـ هوت شورت | نيللى مقدسى تتألق بإطلالة جذابة
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