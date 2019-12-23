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أحمد موسى لـ نائبة الشرقية: في فرح بنتي مضربتش طلقة رغم أننا صعايدة ..فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:44 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
علقت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، على قيامها بإطلاق النيران في مقطع فيديو في محافظة الشرقية، قائلة "أنا شايفة واقعة إطلاق النيران في الفيديو طبيعية ولا مشكلة فيها".

وقاطعها الإعلامي أحمد موسى، قائلًا "في فرح بنتي مضربتش طلقة واحدة رغم إننا صعايدة".

وأضافت نوسيلة إسماعيل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "إطلاق النيران في الأفراح متواجد في كافة العائلات المصرية في الصعيد وأنا لم أقصد إلحاق الضرر بأي فرد".

وتابعت نوسيلة إسماعيل "أنا مواطنة مصرية ومن حقي ترخيص سلاح، وكل الرجالة بتضرب نار في الأفراح وهل الضجة دي عشان انا سيدة؟".

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