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توك شو

شاهد.. نائبة الشرقية مطلقة النار: تدربت على السلاح.. والفيديو مفيهوش مشكلة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:37 م
نوسيلة إسماعيل عضو
نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب
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هاني حسين
علقت نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب على إطلاقها النيران في مقطع فيديو في محافظة الشرقية، قائلة "أنا شايفة واقعة إطلاق النيران في الفيديو طبيعية ولا مشكلة فيها".

وأضافت نوسيلة إسماعيل في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "انا مواطنة مصرية ومن حقي ترخيص سلاح، وكل الرجالة بتضرب نار في الأفراح وهل الضجة دي عشان أنا سيدة؟".

وتابعت نوسيلة إسماعيل: "أنا سعيدة بإطلاق النيران في فرح بنتي وأطلقت النيران من بندقية خرطوش، وحصلت على الرخصة بغرض الدفاع عن النفس".

وأكملت نوسيلة إسماعيل: "أطلقت النيران في الفيديو من الدور الحادي عشر وفي الهواء الطلق، وانا متمكنة من البندقية، وتدربت على السلاح ومجموعة من الأصدقاء استكملوا تدريبي".
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