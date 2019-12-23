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اللواء فاروق المقرحي يوضح الخطأ الذي وقعت نائبة الشرقية مطلقة النار.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:53 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، تعليقا على إطلاق نائبة للنيران من سلاح ناري بالشرقية، إن تراخيص السلاح تكون للدفاع عن النفس والمال والدفاع عن النفس، لا يوجد به افراح وسرور وابتهاج.

وأضاف فاروق المقرحي في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الخطأ الذي وقعت فيه النائبة أنها تمثل الشعب، وعضوية مجلس النواب تفرض على النائب تصرفات غير تصرفات الناس العادية.

وتابع فاروق المقرحي: "ما فعلته جريمة ويستوجب سحب الترخيص، والسلاح المرخص له شروط وهناك شروط للترخيص ونقبل الخطأ من المواطنين العاديين لكن الخطأ لا نقبله من نائب في مجلس النواب".

ومن جانبها قالت نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب: "انا مواطنة مصرية ومن حقي ترخيص سلاح، وكل الرجالة بتضرب نار في الأفراح وهل الضجة دي عشان أنا سيدة؟".

وتابعت نوسيلة إسماعيل: "أنا سعيدة بإطلاق النيران في فرح بنتي وأطلقت النيران من بندقية خرطوش، وحصلت على الرخصة بغرض الدفاع عن النفس".

وأكملت نوسيلة إسماعيل: "أطلقت النيران في الفيديو من الدور الحادي عشر وفي الهواء الطلق، وانا متمكنة من البندقية، وتدربت على السلاح ومجموعة من الأصدقاء استكملوا تدريبي".
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