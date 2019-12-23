سأسلم سلاحي غدا.. نائبة الشرقية تعتذر على إطلاق النار مع أحمد موسى على الهواء

اعتذرت نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب على قيامها بإطلاق النيران من سلاحها المرخص، قائلة: "اعتذر للشعب المصري عن خطأ إطلاق النيران في فرح ابنتي".
وأضافت نوسيلة إسماعيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "سأقوم بتسليم سلاحي إلى مديرية الأمن غدا، بعدما أخطأت، وليس من العيب أن أعتذر عن أي خطأ أقوم به".
وكانت قد صرحت النائبة في وقت سابق من المداخلة، قائلة: "أنا مواطنة مصرية ومن حقي ترخيص سلاح، وكل الرجالة بتضرب نار في الأفراح وهل الضجة دي عشان أنا سيدة؟".
وتابعت نوسيلة إسماعيل: "أنا سعيدة بإطلاق النيران في فرح بنتي وأطلقت النيران من بندقية خرطوش، وحصلت على الرخصة بغرض الدفاع عن النفس".
وأكملت نوسيلة إسماعيل: "أطلقت النيران في الفيديو من الدور الحادي عشر وفي الهواء الطلق، وأنا متمكنة من البندقية، وتدربت على السلاح ومجموعة من الأصدقاء استكملوا تدريبي".
وأضافت نوسيلة إسماعيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "سأقوم بتسليم سلاحي إلى مديرية الأمن غدا، بعدما أخطأت، وليس من العيب أن أعتذر عن أي خطأ أقوم به".
وكانت قد صرحت النائبة في وقت سابق من المداخلة، قائلة: "أنا مواطنة مصرية ومن حقي ترخيص سلاح، وكل الرجالة بتضرب نار في الأفراح وهل الضجة دي عشان أنا سيدة؟".
وتابعت نوسيلة إسماعيل: "أنا سعيدة بإطلاق النيران في فرح بنتي وأطلقت النيران من بندقية خرطوش، وحصلت على الرخصة بغرض الدفاع عن النفس".
وأكملت نوسيلة إسماعيل: "أطلقت النيران في الفيديو من الدور الحادي عشر وفي الهواء الطلق، وأنا متمكنة من البندقية، وتدربت على السلاح ومجموعة من الأصدقاء استكملوا تدريبي".