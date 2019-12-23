سأسلم سلاحي غدا.. نائبة الشرقية تعتذر على إطلاق النار مع أحمد موسى على الهواء

اعتذرت نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب على قيامها بإطلاق النيران من سلاحها المرخص، قائلة: "اعتذر للشعب المصري عن خطأ إطلاق النيران في فرح ابنتي".



وأضافت نوسيلة إسماعيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "سأقوم بتسليم سلاحي إلى مديرية الأمن غدا، بعدما أخطأت، وليس من العيب أن أعتذر عن أي خطأ أقوم به".



وكانت قد صرحت النائبة في وقت سابق من المداخلة، قائلة: "أنا مواطنة مصرية ومن حقي ترخيص سلاح، وكل الرجالة بتضرب نار في الأفراح وهل الضجة دي عشان أنا سيدة؟".



وتابعت نوسيلة إسماعيل: "أنا سعيدة بإطلاق النيران في فرح بنتي وأطلقت النيران من بندقية خرطوش، وحصلت على الرخصة بغرض الدفاع عن النفس".



وأكملت نوسيلة إسماعيل: "أطلقت النيران في الفيديو من الدور الحادي عشر وفي الهواء الطلق، وأنا متمكنة من البندقية، وتدربت على السلاح ومجموعة من الأصدقاء استكملوا تدريبي".

