AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سأسلم سلاحي غدا.. نائبة الشرقية تعتذر على إطلاق النار مع أحمد موسى على الهواء

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:59 م
بوسيلة إسماعيل عضو
بوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب
Advertisements
هاني حسين
اعتذرت نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب على قيامها بإطلاق النيران من سلاحها المرخص، قائلة: "اعتذر للشعب المصري عن خطأ إطلاق النيران في فرح ابنتي".

وأضافت نوسيلة إسماعيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "سأقوم بتسليم سلاحي إلى مديرية الأمن غدا، بعدما أخطأت، وليس من العيب أن أعتذر عن أي خطأ أقوم به".

وكانت قد صرحت النائبة في وقت سابق من المداخلة، قائلة: "أنا مواطنة مصرية ومن حقي ترخيص سلاح، وكل الرجالة بتضرب نار في الأفراح وهل الضجة دي عشان أنا سيدة؟".

وتابعت نوسيلة إسماعيل: "أنا سعيدة بإطلاق النيران في فرح بنتي وأطلقت النيران من بندقية خرطوش، وحصلت على الرخصة بغرض الدفاع عن النفس".

وأكملت نوسيلة إسماعيل: "أطلقت النيران في الفيديو من الدور الحادي عشر وفي الهواء الطلق، وأنا متمكنة من البندقية، وتدربت على السلاح ومجموعة من الأصدقاء استكملوا تدريبي".
Advertisements

ترشيحاتنا

2 مليون جنيه ثمن نعجة فريدة من نوعها بالكويت | فيديو

ملابس جريئة وشيشة.. عارضات أزياء أثرن الجدل خلال زيارة الأهرامات

للرجال فقط .. عصير سحري لتعزيز الصحة الجنسية

بنظارتين.. شاهد| لقاء الخميسي تستعين بجمهورها في اختيار الأنسب

وليد أزارو يرحل عن الأهلي ويقترب من الوداد المغربي

وأد الفتنة.. الزمالك يرد على أزمة أبو جبل وعواد بهذه الطريقة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات كفتة بالصوص الحار وسلطة طحينة وأم علي

بـ بنطلون بلاستيك | سميرة سعيد بإطلالة تخفي عمرها الحقيقي