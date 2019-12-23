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بعد واقعة نائبة الشرقية | أحمد موسى: هل يحق لنائب برلماني أن يطلق النار في أي مكان؟.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:16 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالا للمشاهدين، قائلا:" هل يحق لنواب مجلس النواب إطلاق النيران في أي مكان".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، "لو أنا عضو مجلس نواب وعندي حصانة وامتلك سلاحا حتى وإن كان مرخصا هل يحق لي أن أطلق نار في أي مكان ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هل يحق للنائب عشان عنده حصانة أن يطلق النيران في أي مكان، هل في هذا الوطن في ناس على رأسهم ريشة وهل هم فوق القانون ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من مرة أن القانون يطبق على الجميع ولا يوجد أحد فوق القانون في مصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "خرجت سيدة نائبة بالبرلمان في محافظة الشرقية مطلقة النيران من سلاحها في الهواء".
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