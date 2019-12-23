أحمد موسى يطالب رئيس مجلس النواب باتخاذ إجراءات تجاه النائبة مطلقة النيران في الهواء

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على قيام نائبة بمجلس النواب بإطلاق النيران من سلاح ناري: " هذه حالة من الحالات التي تجيز إلغاء الترخيص لأن ترخيص السلاح له شروط".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" أرجو من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب التحرك تجاه النائبة مطلقة النيران من السلاح حتى وإن كان مرخصا والنيابة العامة تتحرك من خلال بلاغ يقدم ضد السيدة النائبة، ونقوم بعرض ذلك حتى لا نترك المجال لكل من يمتلك رخصة سلاح بإطلاق النيران في أي وقت".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" هل يحق للنائب عشان عنده حصانة ان يطلق النيران في أي مكان، هل في هذا الوطن فيه ناس على رأسهم ريشة وهل هم فوق القانون ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من مرة أن القانون يطبق على الجميع ولا يوجد أحد فوق القانون في مصر ".