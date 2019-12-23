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السجيني: اعتراضات من رؤساء الكتل السياسية والبرلمانية حول قبول قانون الإدارة المحلية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:02 م
أحمد السجيني
أحمد السجيني
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هاني حسين
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لابد من توافر توافق بين الجميع على موعد مناقشة وإصدار قانون الإدارة المحلية في مجلس النواب.

وأضاف أحمد السجيني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "تم إخطاري بأن القانون تم إدراجه في جدول الأعمال يوم الثلاثاء الماضي".

وتابع أحمد السجيني "كانت هناك اعتراضات من عدد ليس بقليل من رؤساء الكتل السياسية والبرلمانية في مسألة قبول القانون". 

وأكمل احمد السجيني "لم نتلقَ أي طلب رسمي من الحكومة بإعادة المداولة في بعض بنود قانون الإدارة المحلية، وعلمت أنه هناك بعض الملاحظات لدى الحكومة في ثوبها الجديد تجاه قانون الإدارة المحلية".

ولفت أحمد السجيني "مكتب المجلس يحدد موعد مناقشة القانون برئاسة علي عبد العال والوكلاء، وفقا للتدبر السياسي والتنسيق والاتفاق مع الحكومة لأنها صاحبة الكيان المنوط بها تنفيذ التشريع".

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