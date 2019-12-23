المطران منير حنا يترأس صلوات عيد الميلاد المجيد بالكنيسة الأسقفية بالزمالك غدا

يترأس منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية في مصر صلاة قداس عيد الميلاد المجيد من مقر الكنيسة الأسقفية بالزمالك، في العاشرة من مساء غد الثلاثاء.



يحضر الصلاة مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجموعة من كبار قيادات الدولة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة.



ومن المقرر أن يلقى المطران منير حنا كلمة روحية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، إلى جانب تقديم الشكر للحاضرين من كبار رجال الدولة والدبلوماسيين والمهنئين بالعيد.



من ناحية أخرى، يترأس قداسة البابا البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة صباح بعد غد الأربعاء.



تقام الصلاة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بحضور مجموعة من الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة، حيث يلقى الأب البطريرك كلمة روحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



ومن المقرر أن يستقبل قداسة البابا البابا ثيودروس الثاني عقب صلاة القداس الإلهي جموع المهنئين من المسؤولين والرعية في قاعة العرش البطريركية.